تقرير: بوكا جونيورز يتفق مع كافاني على فسخ عقده

السبت، 20 يونيو 2026 - 12:34

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز

توصل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدينسون كافاني على فسخ عقده.

إدينسون كافاني

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

وبحسب صحيفة Ole، فإن بوكا جونيورز اتفاق مع إدينسون كافاني على فسخ عقده بالتراضي.

وينتهي عقد اللاعب في 31 ديسمبر من العام الجاري.

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ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما لا يخطط للاعتزال وسيستكمل مسيرته الكروية في ناد آخر.

ولعب كافاني مباراتين فقط خلال الموسم، وغاب عن الفريق في 212 يوما بسبب الإصابة.

وتعرض كافاني لـ 5 إصابات خلال الموسم وابتعد عن خوض 28 مباراة بسببها.

وانضم كافاني إلى بوكا جونيورز في صيف 2023 قادما من فالنسيا دون مقابل.

وإجمالا، لعب كافاني 81 مباراة مع بوكا جونيورز وسجل 28 هدفا وصنع 3 آخرين.

كافاني بوكا جونيورز
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