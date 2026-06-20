انتهت كأس العالم - تركيا (0)-(1) باراجواي.. فوز بهدف صاروخي

السبت، 20 يونيو 2026 - 05:49

كتب : FilGoal

ماتياس جلارزا - باراجواي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا ضد باراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وخسر المنتخبان في الجولة الأولى، باراجواي أمام أمريكا بنتيجة 4-1، وتركيا أمام أستراليا بنتيجة 2-0.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث بدون رصيد ويأتي منتخب باراجواي خلفه بفارق الأهداف رابعا.

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وضمن منتخب أمريكا الصدارة بالفعل والتأهل لدور الـ 32 بعد المكسيك عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: رأسية ديميرال تمر بجوار القائم بقليل

ق 88: عرضية من يلماز وتسديدة أرضية يتصدى لها الحارس ويتابعها أوزون بكرة تمر بغرابة بجوار القائم

ق 74: العارضة تمنع هدفا محققا بعد تسديدة قوية

ق 62: مراوغة وتوغل من يلديز وكرته تمر بعيدة دون خطورة

ق 61: عرضية ورأسية يتصدى لها الحارس بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء بسبب تغطية الفم لميجيل ألميرون لاعب باراجواي

ق 35: القائم يمنع التعادل برأسية مولدر في العارضة ثم القائم

ق 2: جوووووول صاروخي مبكر من ماتياس جلارزا لاعب باراجواي بتسديدة أرضية

بداية اللقاء

كأس العالم تركيا باراجواي
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