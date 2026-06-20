تشكيل كأس العالم - 3 أسماء جديدة في تركيا.. وتغييران بوسط وهجوم باراجواي

السبت، 20 يونيو 2026 - 05:23

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا

أجرى فينتشنزو مونتيلا المدير الفني لـ تركيا 3 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة باراجواي في الجولة الثانية لحساب المجموعة 4 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب ليفايس الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج في مدينة سانتا كلارا بكاليفورنيا.

في المقابل دفع جوستافو ألفارو مدرب باراجواي بتغييرين في تشكيله الأساسي بعدما خسر من أمريكا بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى.

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ويبدأ ميريت مولدير وكينيان يلديز ويونس أكجون بدلا من بدلا من زكي شيلك وكريم أكتروكجولو وأوركان كوكتشو على الترتيب بعد الخسارة من أستراليا بنتيجة 2-0.

في المقابل يبدأ إدريسو بيتا وماتياس جالارزا بشكل أساسي بدلا من أنطونيو سانابريا وداميان بوبادي في تشكيل باراجواي الأساسي بلقاء اليوم.

وجاء تشكيل تركيا

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

الدفاع: ميريت مولدير – ميريح ديميرال – عبد الكريم بارداتشي – فريدي كاديوجلو

الوسط: يونس أكجون – أردا جولر – هاكان تشالهان أوجلو – إسماعيل يوكسيك – كينيان يلديز

الهجوم: - كريم أكتروكجولو

فيما جاء تشكيل باراجواي

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

خط الدفاع: جونيور ألونسو - عمر ألديريتي - جوستافو جوميز - خوان كاسيريس

الوسط: دييجو جوميز - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا

الهجوم: خوليو إنسيسو – إدريسو بيتا - ميجيل ألميرون.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث بدون رصيد ويأتي منتخب باراجواي خلفه بفارق الأهداف رابعا.

وضمن منتخب أمريكا الصدارة بالفعل والتأهل لدور الـ 32 بعد المكسيك عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق.

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