انتهت في كأس العالم - البرازيل (3)-(0) هايتي.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:09

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد هايتي بكأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد هايتي بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

لمتابعة مباراة البرازيل ضد هايتي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق75 دوجلاس سانتوس يهدر فرصة محققة للتسجيل بتسديدة صاروخية علت المرمى

ق66 هدف تقليص الفارق يضيع في الدقيقة 66 بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بعيدًا عن القائم الأيسر.

ق56 لاعبو هايتي يطالبون بالحصول على ركلة جزاء

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+3 لـوكـاس بـاكـيـتـا هـيّـأ كـرة نـمـوذجـيـة إلـى فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور، الـذي سـدد مـن مـسـافـة قـريـبـة كـرة أرضـيـة زاحـفـة سـكـنـت الـشـبـاك.

ق36 تـمـريـرة سـحـريـة مـن فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور تـخـتـرق الـدفـاع وتـصـل إلى مـاثـيـوس كـونـيـا داخل مـنـطـقـة الـجـزاء، لـيـسـتـلـمـهـا بـبـراعـة ويـطـلـق قـذيـفـة سـريـعـة سـكـنـت أقـصـى الـزاوية الـيـسـرى الـعـلـويـة لـلـمـرمـى

ق24 ماتيوس كونيا تـابـع كرة مرتـدة تـركـت حـارس مـنـتـخـب هايـيـتي خارج مـرمـاه، لـيـضعها كـونـيـا بـكـل سـهـولـة داخل الشـبـاك الـخـالـيـة مـن مـسـافـة قـريـبـة.

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