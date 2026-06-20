رهان كسبان

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:05

كتب : عبد الرحمن شريف

صيباري

خطف منتخب المغرب انتصارا هاما أمام اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وسجل هدف المغرب الوحيد: إسماعيل صيباري.

وأقيمت المباراة على ملعب بوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم بـ22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وبهذا الانتصار رفع منتخب المغرب رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة البرازيل وهايتي التي ستنطلق بعد قليل.

رهان كسبان

اعتمد وليد الركراكي مع منتخب المغرب على صيباري كجناح ولم يفكر في أن يعطيه الفرصة كمهاجم صريح، وكان يعتمد بشكل أكبر على يوسف النصيري في مباريات المغرب كمهاجم صريح وسفيان رحيمي.

لكن محمد وهبي قرر الاعتماد على صيباري كمهاجم صريح ولم يخذله وسجل أمام البرازيل واليوم أمام اسكتلندا ثاني أسرع هدف إفريقي في كأس العالم وأسرع هدف في تاريخ المغرب بكأس العالم.

ويعتبر في الأساس محمد وهبي رهان الاتحاد المغربي بعدما أقالوا وليد الركراكي قبل فترة بسيطة من كأس العالم وتعيين وهبي خلفا له وقدم مستوى كبير وراهن على العديد من اللاعبين المميزين.

التشكيل

حافظ محمد وهبي مدرب المغرب على تشكيله الخاص الذي خاض به مباراة البرازيل بدون تعديلات، فيما أجرى منتخب اسكتلندا تعديل بمشاركة كيران تيرني من بداية المباراة عن مباراة هايتي الماضية للتأمين الدفاعي.

وصف المباراة

بدأ المنتخب المغربي المباراة بحماس كبير وسجل إسماعيل صيباري الهدف الأول في شباك اسكتلندا مبكرا في الدقيقة الثانية بتسديدة صاروخية بعد صناعة مميزة من براهيم دياز.

وأحرز إسماعيل صيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة وثمان ثواني.

وأصبح صيباري هو ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

وسجل إسماعيل صيباري أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب بكأس العالم عند الدقيقة الثانية، متفوقًا على هدف حكيم زياش أمام كندا يوم 1 ديسمبر 2022، والذي جاء في الدقيقة الرابعة.

ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب المغربي في هذه النسخة بعدما سجل هدفه الأول أمام البرازيل بالجولة الأولى ليمتلك في رصيده الآن هدفان.

وأهدر نائل العيناوي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة لكنها مرت فوق المرمى.

وأضاع بلال الخنوس الهدف الثاني بطريقة غريبة بعدما لم يستغل تمريرة دياز ووضعها فوق الشباك في الدقيقة 36.

وعند الدقيقة 45+1 أهدر جون ماكجين فرصة هدف محقق بعد تمريرة مميزة من أندرو روبيرتسون لكنها مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 50 سدد صيباري كرة صاروخية لكنها اصطدمت بالقائم وأضاع فرصة الهدف الثاني.

وتصدى حارس اسكتلندا لرأسية بلال الخنوس من ركنية ليبقي نتيجة المباراة على ماهي عليه.

وسدد ريان كريستي كرة صاروخية في الدقيقة 63 مرت فوق المرمى.

وأهدر ليندون ديكيس رأسية مميزة من ركنية لمنتخب اسكتلندا في تسجيل التعادل بتصدي مميز من ياسين بونو.

ليحقق منتخب المغرب انتصارا هاما أمام اسكتلندا ويضمن تأهله للدور المقبل في كأس العالم.

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