خبر في الجول – القناة يتمم اتفاقه مع محيسن أبو جبلة لضمه
السبت، 20 يونيو 2026 - 01:15
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي القناة اتفاقه مع الأردني محيسن أبو جبلة ظهير أيسر نادي السلط السابق للتعاقد معه.
وحسبما على FilGoal.com فإن نادي القناة يتمم اتفاقه مع الأردني محيسن أبو جبلة ظهير أيسر نادي السلط السابق لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وشارك أبو جبلة في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم وصنع 3 أهداف دون التسجيل.
ويبلغ الظهير الأيسر 26 عاما وكان حاضرا في مصر رفقة أمجد جابر وكيل أعمال اللاعب.
ويتولى عبد الناصر محمد مهمة تدريب القناة في الوقت الحالي.
وصعد القناة للدوري الممتاز بعدما تصدر بطولة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.
فيما هبطت أندية: الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.
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