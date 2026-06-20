جلباب فريمان البرعي

السبت، 20 يونيو 2026 - 00:21

كتب : محمد رؤوف

ألكس فريمان - أمريكا

فاز منتخب أمريكا على منافسه استراليا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وضمن منتخب أمريكا التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز الثاني على التوالي.

وكان منتخب أمريكا قد انتصر في الجولة الأولى على باراجواي 4-1.

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ووصلت أمريكا للنقطة السادسة في المجموعة مما ضمن لها التأهل إلى الدور المقبل.

بينما تجمد رصيد استراليا عند النقطة الثالثة في المركز الثاني، ويأتي منتخب تركيا ثم باراجواي بالترتيب بفارق الأهداف بدون رصيد من النقاط.

جلباب فريمان البرعي

أحرز أليكس فريمان الهدف الثاني لأمريكا وقتل المباراة بشكل كبير منذ الشوط الأول مع سيطرة كاملة لأصحاب الأرض.

لكن فريمان مر بقصة تشبه عبد الوهاب في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي".

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وكان عبد الغفور البرعي الذي جسده النجم نور الشريف، يريد أن يرى نجله عبد الوهاب أن يسير على خطاه، إلا أن عبد الوهاب رفض وتمرد طيلة المسلسل، حتى تقبل الأمر في النهاية وأصبح تاجرا مثل والده بل ونافسه، مع فخر والدته فاطمة التي أدت شخصيتها الفنانة عبلة كامل بتفوق عبد الوهاب على والده.

وكان والد أليكس وهو أنطونيو فريمان لاعب كرة قدم أمريكية، وكان يريد أن يرى أليكس مثله تماما، إلا أنه رفض وأحب الكرة وأطلق عليه بنفسه "الحب السري" خلال طفولته بسبب خوفه من رد فعل والده من رغبته في لعب كرة القدم.

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وقالت روشيل هينكل والدة أليكس: "الحقيقة أن أليكس لم يكن يريد لعب كرة القدم الأمريكية، ولم يكن يريد أن يخبر والده بذلك، الجميع يستخدمونني كعذر، هو أراد أن يشق طريقه الخاص ويصنع مساره بنفسه، أعتقد أنه لم يكن يملك الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك وقتها".

وجاء الوقت الآن ليكون أحد أسباب تأهل أمريكا إلى دور الـ 32 أمام والده الذي عبر عن فخره بقوله: "أليكس يمثل بلاده، ربما يكون هذا أعلى مستوى من التقدير يمكن أن يحصل عليه أي شخص".

عبدالغفور البرعي ليس ديكتاتوريًا

التشكيل

بدأ ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا بالمتألق فولارين بالوجون في الهجوم.

وعلى الجانب الآخر قرر توني بوبوفيتش مدرب استراليا أن يضع محمد توري في التشكيل الأساسي.

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وصف المباراة

افتتح كاميرون بورجيس لاعب منتخب استراليا النتيجة لصالح أمريكا بهدف بالنيران الصديقة في الدقيقة 11 بعد خطأ في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 43 أضاف منتخب أمريكا الهدف الثاني عن طريق أليكس فريمان إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وبعد العودة للفيديو قرر احتسابه.

وانخفض إيقاع اللعب في الشوط الثاني وبدأ منتخب أمريكا في اللعب بأداء اقتصادي، لكن بالوجون أهدر انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 51.

وفي ترك منتخب أمريكا الكرة لاستراليا طيلة الشوط الثاني، لكن خصمه لم يصنع أي فرصة خطيرة على مرمى أمريكا.

وفي الدقيقة 93 تعرض حكم المباراة لإصابة عضلية لكن تم علاجه وأكمل المباراة حتى انتهت وتم إعلان أمريكا فائزا ومتأهلا لدور الـ 32.

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