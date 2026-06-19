كادينا سير: كريستنسن يوافق على تخفيض راتبه لتجديد عقده مع برشلونة

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 22:15

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن

وافق أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة على خفض راتبه السنوي مع أجل تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي تعاقد اللاعب الدنماركي في نهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع أندرياس كريستنسن لتجديد عقده حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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وأوضحت الإذاعة أن كريستنسن سيخفض راتبه السنوي لكن مع وضع عدة حوافز مرتبطة بعد المباريات التي يشارك فيها.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما من الإصابات في الموسم المنصرم ولعب 18 مباراة بواقع 543 دقيقة فقط، وتمكن من تسجيل هدف.

ورفض كريستنسن من قبل تجديد عقده مع برشلونة أثناء الموسم المنقضي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأوضح التقرير وقتها أن برشلونة قدّم عرضا بتخفيض كبير في راتب اللاعب، مع عقد لمدة موسم واحد فقط، إضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر بشروط.

وانضم كريستنسن إلى برشلونة في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

برشلونة أندرياس كريستنسن
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