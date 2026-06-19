سبورت – برشلونة يضع ساليناس في قائمته المختصرة تمهيدا لضمه

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

خورخي ساليناس - راسينج سانتاندير

وضع نادي برشلونة في قائمته المختصرة خورخي ساليناس لاعب راسينج سانتاندير تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يضع خورخي ساليناس الظهير الأيسر في قائمته المختصرة تمهيدا لضمه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 8 ملايين يورو.

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وكشفت الصحيفة أن اللاعب يريد إتمام الانتقال إلى برشلونة.

وتأسس اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في راسينج سانتاندير وتدرج في فرق الفئات السنية المختلفة قبل أن يصل إلى الفريق الأول في صيف 2025.

وسيكون هذا هو الانتقال الأول في مسيرة ساليناس في حال رحيله عن راسينج.

وخاض ساليناس 34 مباراة مع راسينج في دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المنصرم وصنع 7 أهداف ولم يسجل.

وصعد راسينج إلى الدوري الإسباني.

ويضم راسينج بين صفوفه المصري بلال عطية بعد استعارته من الأهلي.

برشلونة راسينج سانتاندير خورخي ساليناس
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