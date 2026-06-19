"أغادر بعد التأهل إلى أبطال أوروبا وكان حلما".. كومو يعلن رحيل سيرجي روبيرتو
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي كومو رحيل سيرجي روبيرتو لاعب الفريق بعد انتهاء عقده.
سيرجي روبيرتو
النادي : كومو
وقال روبيرتو لموقع النادي: "وصلت كومو بعد قترة قصيرة من ضمان الصعود إلى الدوري الإيطالي وكنت متحمسا لخوض تجربة جديدة".
وأضاف "اليوم أغادر كومو بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز وكان حلما في بداية الرحلة".
وانضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى كومو في صيف 2024 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.
ولعب روبيرتو 24 مباراة مع كومو في الموسم المنقضي، وتمكن من تسجيل هدف خلال 797 دقيقة لعب.
وكانت تجربة كومو هي الأولى لروبيرتو خارج برشلونة على مستوى الفريق الأول.
ومن المقرر أن يلعب كومو في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد لأول مرة في تاريخه.
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