آس: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته لضم أوليس.. وبايرن ميونيخ يحدد شرطه

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 18:58

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

خطف الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونيخ الأنظار بقوة في أول ظهور له بكأس العالم، ليعيد فتح ملف اهتمام ريال مدريد بموهبة بايرن ميونيخ، في ظل متابعة مكثفة من مسؤولي النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

مايكل أوليسي

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن تألق أوليس لم يكن مفاجئا داخل أروقة ريال مدريد، بعدما سبق وأن قدم مستويات لافتة أمام الفريق الملكي في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث بدأت الأضواء تُسلط عليه بشكل أكبر منذ ذلك التوقيت.

ويؤمن مسؤولو ريال مدريد بأن اللاعب الفرنسي يملك موهبة استثنائية بلا سقف، خاصة مع تطوره المستمر وقدرته على حسم المباريات، ما جعله محل قناعة داخل النادي باعتباره أحد الأسماء القادرة على أن تصبح مرجعًا كرويًا في المستقبل القريب.

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وشهدت الحملة الانتخابية الأخيرة داخل النادي الملكي بعض التحركات الاستكشافية، حيث جرت اتصالات غير رسمية من قيادات بارزة لفتح باب الأمل بشأن الصفقة، رغم إدراك صعوبة الموقف في ظل تمسك بايرن ميونخ بنجمه الشاب مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي.

وبعد حسم الانتخابات أوفى فلورنتينو بيريز بوعده الانتخابي بتقديم عرض ضخم لضم لاعب من الطراز العالمي، بعدما تقدم ريال مدريد بعرض رسمي بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، في خطوة غير معتادة عكست جدية الإدارة البيضاء.

ورغم تأكيد بايرن ميونخ المتكرر أن أوليسيه "ليس للبيع"، فإن مصادر ألمانية أشارت إلى أن الكلمة الحاسمة قد تكون في يد اللاعب نفسه، وفي حال أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، فقد يضطر النادي البافاري للجلوس على طاولة المفاوضات.

وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني قد يكون مستعدًا لصناعة صفقة تاريخية تتجاوز حاجز 222 مليون يورو، وهو الرقم القياسي المسجل باسم باريس سان جيرمان عند ضم نيمار.

ويُعد باريس سان جيرمان أبرز المنافسين المحتملين لريال مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب الذي يحظى بثقة مدرب فرنسا ديدييه ديشامب، إلا أن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ قد تمهد الطريق لمفاوضات هادئة حال حسم اللاعب موقفه النهائي.

ريال مدريد بايرن ميونيخ مايكل أوليس
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