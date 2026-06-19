سيخرج من جيب محمد هاني.. تقرير: اتفاق مع دوكو لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

اتفق نادي مانشستر سيتي مع لاعبه البلجيكي جيريمي دوكو على تجديد عقده.

جيريمي دوكو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وينتهي تعاقد دوكو الحالي في 2028.

وبحسب صحيفة DH net البلجيكية، فإن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي مع دوكو على تجديد عقده حتى 2031 مع زيادة في الراتب السنوي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من رين الفرنسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو.

وخاض دوكو في الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي 47 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 14 آخرين.

ولاقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر إشادات من متابعين أجانب بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة بلجيكا.

وكان محمد هاني مكلفا بمراقبة جيريمي دوكو أخطر لاعبي منتخب بلجيكا طوال المباراة.

وأشاد أندريا سوريا الصحفي الإسباني بصحيفة موندو ديبورتيفو بأداء محمد هاني وتحديدا في الشوط الأول.

وكتب سوريا "أداء محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر في الشوط الأول كان مذهلا".

وتابع "أعتقد أن هذا الأداء هو أفضل أداء فردي في كأس العالم حتى الآن".

وشدد "وضع هاني كلا من تروسارد ودوكو (في جيبه)".

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.