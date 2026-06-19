"سقوط غريب".. ماذا قالت الصحف القطرية بعد الخسارة الكبيرة أمام كندا

سلطت الصحف القطرية الضوء على الخسارة الكبيرة للعنابي أمام كندا، التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر.

وحقق منتخب كندا فوزًا كبيرًا أمام قطر بستة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم.

صحيفة العربي القطرية

تحت عنوان سقوط دراماتيكي غريب للعنابي، تحدثت الصحيفة عن خسارة قطر أمام كندا.

وذكرت الصحيفة في تفاصيل تقريرها: "لم يظهر منتخبنا بمستواه المعروف وتراجع بشكل كبير بعد حصول كل من مادبو وهمام الأمين على طرد."

وأضافت الصحيفة "منتخب قطر يدخل لقاء الجولة الثالثة" أمام البوسنة في موقف صعب بعد أن توقف رصيده عند نقطة وحيدة.

صحيفة الراية القطرية

وتحت عنوان "منتخبنا يدفع ثمن النقص العددي".

وأضافت الصحيفة "تلقت آمال منتخبنا في التأهل للمرة الأولى للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى ضربة موجعة."

وأشارت الصحيفة "لم يقدم منتخب قطر المستوى المتوقع، الذي بدا عليه خلال تعادله 1 / 1 مع سويسرا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وظهر عليه التأثر البالغ بطرد لاعبيه همام الأمين وعاصم مادبو في الدقيقتين 33 و53 على الترتيب."

صحيفة الوطن القطرية

ونشرت صحيفة الوطن تقريرا مقتضبا عن مباراة قطر وكندا تحت عنوان "مباراة للنسيان."

وذكرت الصحيفة أن العناي خسر بسداسية أمام كندا، وتلقى حالتي طرد.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

فيما توقف رصيد منتخب قطر عنده نقطة وحيدة بالتساوي مع البوسنة.

ويلتقي منتخب قطر في الجولة الأخيرة أمام البوسنة يوم الأربعاء 24 يونيو الساعة العاشرة مساءً.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كندا أمام سويسرا في مباراة تحديد متصدر المجموعة.

ويحتاج منتخب قطر إلى الفوز أمام البوسنة من أجل المنافسة على التأهل لدور الـ 32.

ولم يحقق منتخب قطر أي فوز في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية.