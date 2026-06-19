مادبو لاعب قطر يعتذر لـ كونيه بعد إصابته بكسر في الساق

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 15:29

كتب : FilGoal

عاصم مادبو - قطر ضد كندا

قدم عاصم مادبو لاعب منتخب قطر، اعتذاره بـ إسماعيل كونيه لاعب منتخب كندا، بعد إصابة الأخير خلال مواجهة المنتخبين بكأس العالم، التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

وحقق منتخب كندا فوزًا كبيرًا أمام قطر بستة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم.

وذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن عاصم ماديبو توجه إلى غرف ملابس المنتخب الكندي للاعتذار عن التدخل الذي تسبب في إصابة كونيه.

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ووضح على مادبو التأثر الشديد وهو ما جعل لاعبي كندا يتعاطفون معه ويواسونه أثناء خروجه من الملعب.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

فيما توقف رصيد منتخب قطر عنده نقطة وحيدة بالتساوي مع البوسنة.

ويلتقي منتخب قطر في الجولة الأخيرة أمام البوسنة يوم الأربعاء 24 يونيو الساعة العاشرة مساءً.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كندا أمام سويسرا في مباراة تحديد متصدر المجموعة.

ويحتاج منتخب قطر إلى الفوز أمام البوسنة من أجل المنافسة على التأهل لدور الـ 32.

ولم يحقق منتخب قطر أي فوز في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية.

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