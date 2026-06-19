ماركا: ضمن اتفاق حمزة عبد الكريم.. الأهلي قد يواجه برشلونة في كأس جامبر

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن مشاركة النادي الأهلي، في كأس جامبر الودية استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يواصل جهوده من أجل الاستقرار على منافسيه في النسخة القادمة من كأس جوان جامبر.

وأشارت إلى أن الأهلي سيكون مدعو للمشاركة في البطولة.

وأوضحت أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.

وانضم عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة خلال الأشهر الـ 6 السابقة، قبل تفعيل خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى امتيازات وإضافات أخرى.

وتعد بطولة كأس خوان جامبر بمثابة التقديم الرسمي لفريق برشلونة في انطلاقة الموسم.

ولم يعلن برشلونة بعد عن موعد إقامة الكأس.

ومنذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997 بمشاركة فريق ضد برشلونة لم تشهد قائمة الأندية الضيوف مشاركة عربي سواء إفريقي أو آسيوي من قبل.

وفي حال شارك الأهلي في اللقاء الودي سيكون ذلك الظهور الأول العربي في كأس جوان جامبر.

وينتظر أن يُحسم اسم المنافس خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي برشلونة لإنهاء كافة تفاصيل التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد مبكرا.