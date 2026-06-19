خبر في الجول - زد يقترب من ضم ياسين الملاح من فاركو

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 12:09

كتب : عمرو نبيل

ياسين الملاح - الإسماعيلي - فاركو

اقترب نادي زد من الاتفاق مع فاركو لضم لاعبه ياسين الملاح.

وهبط فاركو إلى دوري المحترفين بعد حلوله في المركز قبل الأخير بدوري الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وافق على البنود الشخصية للانتقال إلى زد بدءًا من الموسم المقبل.

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ياسين الملاح صاحب الـ 22 عاما، ينشط في مركز الوسط المدافع.

وشارك الملاح الموسم الماضي في 37 مباراة بإجمالي 5294 بكافة البطولات مع فاركو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.

ولا يعد الملاح، أول الصفقات التي يرغب زد في ضمها من نادي فاركو.

سبق أن أبدى نادي زد اهتمامه بضم محمد عز لاعب الوسط المدافع لفاركو

وهبط نادي فاركو إلى دوري المحترفين بعد حلوله في المركز الـ 13، وقبل الأخير، بمجموعة الهبوط برصيد 25 نقطة.

أما زد فاحتل المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

كما تأهل زد إلى نهائي بطولة كأس مصر قبل الخسارة أمام بيراميدز، فيما ودع بطولة كأس الرابطة بعد خسارته أمام المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ياسين الملاح فاركو زد انتقالات الدوري
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