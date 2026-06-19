الوكالة الفرنسية: إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة.. واللاعب يرد

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

كشفت الوكالة الفرنسية عن إحالة أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وتعود القضية إلى نهاية فبراير 2023، حين قامت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، بالتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب في منطقة فال دو مارن بجنوب شرق العاصمة الفرنسية.

وسعى حكيمي إلى حفظ القضية في الجلسة الأولى للمحاكمة أمام غرفة التحقيق، بحسب أ ف ب.

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وذكرت الوكالة الفرنسية تفاصيل ما ذكرته الفتاة بتعرفها على حكيمي من خلال تطبيق إنستجرام قبل أن تتوجه إلى منزله بسيارة نقل خاصة حجزها اللاعب.

ورد حكيمي عبر حسابه على موقع إكس "نظر إليّ القاضي مباشرةً وقال: (لو لم تكن مشهورًا، لما كانت هناك قضية أصلًا)."

وأضاف "اخترتُ الصمت لسنوات. ظننتُ أن الحفاظ على كرامتي، والصبر، والثقة في نظام العدالة، سيُتيح اتخاذ القرارات الصائبة."

وتابع "اليوم، تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، على حساب الحقيقة."

وأتم النجم المغربي "أشعر أحيانًا أنني أصبحت هدفًا سهلًا. كنتُ أنتظر هذه المحاكمة منذ البداية. والآن أتطلع إليها. أخيرًا، سأتمكن من الكلام."

ويشارك أشرف حكيمي رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، وهايتي، وأسكتلندا.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الأسكتلندي في الجولة الثانية في تمام الواحدة صباح السبت.

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