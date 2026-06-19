كأس العالم - مدرب البوسنة: سنكون جاهزين لمواجهة قطر

ينظر سيرجي بارباريز مدرب البوسنة على أن فريقه يمتلك فرصة للتأهل لدور الـ 32 من كأس العالم رغم الهزيمة الكبيرة أمام سويسرا بنتيجة 4-1.

وانتظر المنتخبان للدقيقة 74 من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء والذي جاء عن طريق يوهان مانزامبي.

وقال مدرب البوسنة في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة ثالثة ولم نخسر شيئًا بعد. علينا الفوز بها بالطبع إذا أردنا التأهل. هذه الهزيمة كبيرة بالنسبة لنا، لكنني لا أحب التذمر".

وأضاف "كنا الفريق الأفضل قبل فترة التوقف في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرصتان أو 3 ممتازة كان من المفترض أن نستغلها ونسجل. سيطرنا على المباراة وضغطنا بقوة".

وتابع "كان من المفترض ألا يُدخل الهدف الأول في مرمانا".

وجاء الهدف الأول بعد تشتيت خاطئ من دفاع البوسنة عن طريق يوهان مانزامبي ما فتح الباب للخسارة الثقيلة.

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وأتم "قلت للاعبين إن أمامهم ساعة واحدة لرفع معنوياتهم والتفاؤل. الحياة تستمر. لدينا مباراة أخرى أمامنا، وثقوا بي، سنكون جاهزين".

ويستعد منتخب البوسنة لمواجهة قطر التي خسرت بنتيجة 6-0 أمام كندا المستضيفة في خسارة مدوية.

ويتصدر منتخب كندا الترتيب بفارق الأهداف عن سويسرا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب البوسنة ثالثا وقطر رابعا بنقطة لكل فريق.