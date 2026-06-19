حقق منتخب كندا انتصارا تاريخيا بنتيجة قاسية على قطر في منافسات كأس العالم 2026.

وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أرض لا تخون

المنتخب الكندي حقق انتصاره التاريخي الأول في كأس العالم وبنتيجة تاريخية بعدما سجل 6 أهداف وحافظ على شباكه أمام منتخب قطر.

المباراة أُقيمت في ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر، حيث حقق المنتخب الكندي 4 انتصارات متتالية قبل اللقاء، سجل خلالها 17 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وأضاف منتخب كندا انتصارا جديدا على نفس الأرض ليصل إلى 5 انتصارات متتالية سجل خلالها 23 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وأصبح منتخب كندا أول منتخب غير أوروبي يسجل 6 أهداف في مباراة بكأس العالم منذ مباراة الأرجنتين ضد صربيا في 2006.



































التشكيل

اعتمد جولين لوبيتيجي مدرب قطر على أكرم عفيف في قيادة هجوم العنابي أمام كندا بالجولة الثانية من كأس العالم.

فيما قاد جوناثان ديفيد نجم بايرن ميونيخ هجوم منتخب كندا في المواجهة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بإيقاع سريع من الجانبين، وكاد منتخب قطر أن يباغت أصحاب الأرض مبكرا، ففي الدقيقة الأولى وصلت كرة عرضية إلى إدميلسون جونيور داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يحسن التعامل معها وسدد بعيدا عن المرمى.

وردت كندا سريعا في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل تاجون بوكانان كرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت دون أن تجد من يتابعها إلى الشباك.

واصل المنتخب الكندي ضغطه الهجومي في الدقائق الأولى، وفي الدقيقة السابعة ارتقى جوناثان ديفيد لعرضية متقنة وسدد الكرة نحو المرمى، لكن حارس قطر كان في المكان المناسب وأمسكها بثبات.

وفي الدقيقة 16 افتتحت كندا التسجيل عن طريق كايل الذي كان في المكان المناسب وتابع الكرة المرتدة من محمود أبو ندى حارس قطر وأسكنها الشباك.

كايل لارين سجل هدفه الثاني في كأس العالم 2026 بعدما سجل في البوسنة والهرسك بالجولة الأولى ثم قطر بالجولة الثانية.

هدف كندا الثاني جاء بعد ارتداد الكرة إلى جوناثان ديفيد على حدود منطقة الجزاء، ليستغلها سريعًا بتسديدة قوية ومتقنة سكنت الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 35 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب كندا لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، وقرر احتساب ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء وأشهر بطاقة حمراء في وجه همام الأمين مدافع قطر.

وأنقذ أكرم عفيف فرصة هدف ثالث محقق لمنتخب كندا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدما أبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وواصل منتخب كندا الضغط الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني بحثا عن تسجيل الهدف الرابع.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم كريستيان جاراي إلغاء البطاقة الصفراء التي أشهرها سابقا في وجه عاصم مادبو، وتحويلها إلى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على إسماعيل كوني، ليُكمل منتخب قطر المباراة بـ9 لاعبين.

وأجرى مدرب كندا جيسي مارش لإجراء تبديل اضطراري بعدما عجز إسماعيل كوني عن استكمال المباراة بسبب الإصابة، ليشارك ناثان ساليبا بدلا منه.

وسجل ناثان ساليبا الهدف الرابع لمنتخب كندا بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تستقر في الشباك بالدقيقة 64.

وتوقفت المباراة لعلاج حارس قطر محمود أبوندى بعد تعرضه لإصابة استدعت تدخل الجهاز الطبي بالدقيقة 66.

وأجرى جيسي مارش تبديلين دفعة واحدة بمشاركة جاكوب شافيلبيرج بدلًا من لوك دي فوجيروليس، وتانيتولوا أولواسيي بدلًا من علي أحمد بالدقيقة 71.

وسجل محمد المانع هدفًا بالخطأ في مرماه بعدما حول الكرة إلى شباك منتخب قطر، ليمنح كندا الهدف الخامس بالدقيقة 75.

وكاد ريتشي لاريا أن يضيف هدفًا جديدًا بعدما سدد من على حدود منطقة الجزاء، لكن الدفاع القطري تصدى لمحاولته وحولها إلى ركلة ركنية بالدقيقة 78.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل جوناثان ديفيد الهدف السادس لمنتخب كندا، والثالث الشخصي له في المباراة (هاتريك).