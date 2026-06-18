إنتر يعلن تجديد تعاقده مع كيفو حتى 2028

أعلن نادي إنتر تجديد تعاقده مع المدرب الروماني كريستيان كيفو حتى 2028.

وتولى كيفو تدريب إنتر في يونيو 2025

وقاد كيفو فريق إنتر في 58 مباراة، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 21.

كما نجح في قيادة إنتر للتتويج بلقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة في التاريخ.

وفاز كيفو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي موسم 2025 - 2026.

ووصف الموقع الرسمي لنادي إنتر كيفو بـ "قائد قادر على فهم كل لحظة، مايسترو أتقن فن إحياء قيم إنتر، ومكّن اللاعبين من النهوض باللاعبين."

كما يعد كيفو ثاني مدرب يفوز بلقب الدوري الإيطالي، مع كلٍ من الفريق الأول وفريق الشباب عام 2022.

وفاز كيفو بلقبي الدوري والكأس مع إنتر، كلاعب موسم 2009 - 2010، ومدرب موسم 2025 - 2026.

إجمالا توج كيفو بـ 11 لقبا كلاعب مع إنتر، ولقبين كمدرب مع النادي الإيطالي.