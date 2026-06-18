توتنام يعلن التعاقد مع فان هيكي

أعلن نادي توتنام تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي فان هيكي قادما من برايتون، بعقد طويل الأمد، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد.

ويعد من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات قوية مع برايتون على المستويين المحلي والأوروبي، إلى جانب حضوره الدولي مع منتخب هولندا.

وقال اللاعب عند توقيعه لموقع توتنام: "إنه لشرف عظيم أن أصبح لاعبا في توتنام، فالانضمام إلى نادٍ كبير بحجم سبيرز حلم تحقق، لدي علاقة قوية بالمدرب، وأتطلع للعمل معه مجددًا، كما سمعت الكثير من الأمور الإيجابية عن النادي، ولا أستطيع الانتظار لبدء المشوار".

We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️ 🔗 https://t.co/iNaRYrJTlB pic.twitter.com/yKo4Urcibn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026

وكان فان هيكه قد تألق بشكل لافت مع برايتون، حيث حصل على جائزتي لاعب الموسم واختيار اللاعبين في موسم 2024-2025، كما سجل أرقامًا مميزة في التمرير والاستحواذ خلال موسم 2025-2026، قبل أن يبدأ مشواره الدولي مع منتخب هولندا ويخوض أولى مبارياته في كأس العالم.

وبانضمامه إلى توتنام، يسعى المدافع الهولندي لكتابة فصل جديد في مسيرته، والمساهمة في طموحات السبيرز محليًا وقاريًا.

وخاض مع برايتون 131 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 6 آخرين.