انتهت في كأس العالم - سويسرا (4)-(1) البوسنة.. مباراة مجنونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا أمام البوسنة والهرسك الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، على ملعب لوس أنجلوس.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام كندا بهدف لمثله.

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نهاية المباراة بفوز سويسرا 4-1

ق 90+6: جووووول الراااابع لصالح سويسرا عن طريق تشاكا من ضربة جزاء.

ق 90+5: ضربة جزاء لصالح سويسرا

ق 90+3: جووووول صارررررروخي بتسديدة من البديل إسمير باجراكتاريفيتش

ق 90: جووووول الثالث يوهان مانزامبي البديل يضيف الهدف الثالث لسويسرا، والثاني الشخصي له.

ق 84: جوووووول الثااااني فارجاس يضيف الهدف الثاني لسويسرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 80: بطاقة حمراء لمدافع البوسنة طارق موهاريموفيتش بعد عرقلة إمبولو على حدود منطقة الجزاء ليمنع انفراده بالمرمى.

ق 74: جوووووول أول لسويسرا عن طريق البديل يوهان مانزامبي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء

ق 68: كوبل حارس سويسرا يتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية.

ق 65: بطاقة صفراء لمدافع سويسرا نيكو إلفيدي

ق 63: تبديلان للبوسنة بخروج دجيكو وبنجامين تاهيروفيتش، ونزول إيفان باشيتش، وإسمير باجراكتاريفيتش

ق 62: تصدى رائع من حارس البوسنة لرأسية إمبولو وسط مضايقة من إدين دجيكو.

ق 59: بطاقة صفراء للاعب أمار ديديتش مدافع البوسنة بعد التدخل العنيف ضد ندوي.

ق55: تسديدة قوية من دان ندوي نفذها خلفية مزدوجة تصدى لها حارس البوسنة وأبعدها ركنية، ولكن احتسبها الحكم تسلل ضد مهاجم سويسرا.

ق 53: رأسية من ميشيل ايبيشر مرت بجوار القائم الأيسر لحارس البوسنة

ق 51: محاولة من دان ندوي مهاجم سويسرا، مر من الجانب الأيسر وسدد ولكن الحارس تصدى لها.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+2: كرة عرضية من رودريجيز أبعدها الدفاع البوسني.

ق 41: محاولة من دجيكو يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع السويسري يتصدى لها.

ق 23: محاولة جديدة من سويسرا عن طريق فابيان ريدير، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 20: تسديدة قوية من دان ندوي تصدى لها حارس البوسنة

ق 10: فرصة خطيرة لسويسرا عن طريق إمبولو بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك من الخارج.

بداية المباراة