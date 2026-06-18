خطف جنوب إفريقيا نقطة ثمينة أمام التشيك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يديرها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

ومن بين جميع المنتخبات التي خاضت أكثر من 6 مباريات في كأس العالم منذ عام 1966، لا يتفوق على جنوب أفريقيا في معدل البطاقات لكل مباراة سوى صربيا 3.5 وغانا 2.7، بينما يبلغ معدل جنوب أفريقيا 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة 29 بطاقة في 11 مباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بشكل رسمي بين المنتخبين.

وأصبح لدى منتخب التشيك وجنوب إفريقيا نقطة واحدة ويمتلك المكسيك وكوريا الجنوبية 3 نقاط.

معاشات

تعتبر مباراة التشيك وجنوب إفريقيا هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي يقودها مدربان تجاوزا سن الـ70 عاما ويعتبر مدرب التشيك هو الأكبر بفارق الأيام.

ويعتبر ميروسلاف كوبيك مدرب التشيك صاحب الـ74 عاما و290 يوم بينما هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا 74 عاما 69 يوما.

تشكيل المباراة

شهد تشكيل جنوب إفريقيا بعض التعديلات عن مباراة المكسيك بسبب البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبي جنوب إفريقيا أمام المكسيك في مباراة الافتتاح، فيما تمثلت تشكيلة التشيك بالثبات ولم يحدث تعديلات.

وصف المباراة

هدد منتخب التشيك في الدقيقة 5 مرمى جنوب إفريقيا بتسديدة من فلاديمير كوفال تصدى لها حارس جنوب إفريقيا.

وعند الدقيقة السادسة جاء الهدف الأول لصالح التشيك عن طريق ميخال ليتقدم للمنتخب التشيكي مبكرا.

سجل منتخب التشيك هدفين مباشرين من رمية تماس في كأس العالم 2026، ليعادل الرقم القياسي لأكثر فريق يسجل بهذه الطريقة في نسخة واحدة من البطولة.

وأهدر خوليسو موداو فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 16 باهداره فرصة محققة أمام المرمى ليستمر تقدم التشيك في نتيجة المباراة.

وفي الشوط الثاني سدد لوكاش تشيرف كرة صاروخية لكن حارس جنوب إفريقيا تصدى لها.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ضربة جزاء في الدقيقة 81 بعد لمسة يد للاعب التشيك في منطقة الجزاء.

وسجل موكوينا هدف التعادل في الدقيقة 83 من علامة الجزاء معدلا النتيجة للبافانا بافانا.

ليحقق كل منتخب نقطة واحدة في المجموعات في انتظار الجولة الأخيرة لدور المجموعات وتحديد المتأهل.