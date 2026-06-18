تقرير: مارتينيز ينتقل لتدريب النصر.. وجيسوس يخلفه في البرتغال بعد كأس العالم

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية، عن تبادل مدربي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي بعد كأس العالم.

وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، رحيله بعد كأس العالم، مع نهاية عقده.

وأشار إلى أنه لا ينوي تجديد عقده مكتفيا بالفترة التي قضاها مع المنتخب البرتغالي.

وأشارت صحيفة أبولا البرتغالية إلى أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي يقترب من خلافة جورجي جيسوس في تدريب النصر السعودي.

وأوضحت أن جورجي جيسوس مرشح لتدريب البرتغال بعد كأس العالم، في تبادل لأدوار المدربين.

وأعلن نادي النصر رحيل مدرب البرتغالي جورجي جيسوس بنهاية الموسم، وذلك بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي.

وقال سعد السبيعي مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقا، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الخيار الأول للنصر كان ماركو سيلفا قبل أن يحسم أمره ويتفق مع بنفيكا."

وأضاف "انحصرت الأسماء المرشحة لتدريب النصر بين مدربين أحدهما يقود منتخب بلاده في كأس العالم، والآخر مدرب لاحد أندية أمريكا الجنوبية."

ويلعب كرستيانو رونالدو قائد البرتغال، وزميله جواو فيليكس مع فريق النصر السعودي.

وقاد جيسوس فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

وفي حالة تولي مارتينيز تدريب النصر، سيكون أول ظهور للمدرب الإسباني كمدرب لناد منذ 10 سنوات.

ويعود آخر ظهور لمارتينيز في تدريب الأندية مع نادي إيفرتون في موسم 2015 - 2016.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ 11 إلى جانب الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا وأوزبكستان.

وتعادل منتخب البرتغال في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق، فيما حقق منتخب كولومبيا فوزا أمام أوزبكستان بنتيجة 3-1.