خبر في الجول - المصري يقدم عرضا رسميا لضم مودي ناصر

تقدم النادي المصري بعرض رسمي لضم مودي ناصر لاعب إنبي السابق في صفقة انتقال حر.

محمد ناصر النادي : إنبي المصري

وكان قد انتهى تعاقد مودي ناصر مع إنبي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد تقدم بعرض رسمي للاعب من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل.

وارتبط اسم مودي ناصر بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ مودي ناصر من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

وسبق وأن لعب مودي ناصر مع ناديي النصر وإيسترن كومباني قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2022.

وكانت آخر مباريات مودي ناصر مع إنبي هذا الموسم يوم 28 ديسمبر الماضي.

ولعب مودي 15 مباراة في مختلف المسابقات منهم 12 مواجهة بالدوري المصري وبينهم 11 بشكل أساسي.

ونجح مودي في تسجيل هدفين بالدوري هذا الموسم.