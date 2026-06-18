خبر في الجول - المصري يقدم عرضا رسميا لضم مودي ناصر

الخميس، 18 يونيو 2026 - 20:00

كتب : عمرو نبيل

مودي ناصر - إنبي

تقدم النادي المصري بعرض رسمي لضم مودي ناصر لاعب إنبي السابق في صفقة انتقال حر.

محمد ناصر

النادي : إنبي

المصري

وكان قد انتهى تعاقد مودي ناصر مع إنبي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد تقدم بعرض رسمي للاعب من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق بتجديد عقد عصام ثروت خبر في الجول - أمير عبد الحميد يقترب من المصري بطلب النحاس كارتيرون: لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي بطلا لـ آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

وارتبط اسم مودي ناصر بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ مودي ناصر من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

وسبق وأن لعب مودي ناصر مع ناديي النصر وإيسترن كومباني قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2022.

وكانت آخر مباريات مودي ناصر مع إنبي هذا الموسم يوم 28 ديسمبر الماضي.

ولعب مودي 15 مباراة في مختلف المسابقات منهم 12 مواجهة بالدوري المصري وبينهم 11 بشكل أساسي.

ونجح مودي في تسجيل هدفين بالدوري هذا الموسم.

إنبي المصري مودي ناصر
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق بتجديد عقد عصام ثروت خبر في الجول - أمير عبد الحميد يقترب من المصري بطلب النحاس "كلنا واحد".. أبو علي يُنهي خلافات شوبير مع نواب بورسعيد بعد جلسة بين الطرفين خبر في الجول - محمد شيكا يوقع عقود انتقاله إلى أبو قير للأسمدة خبر في الجول - محمد حتحوت على رادار البنك الأهلي بتوصية الرمادي كارتيرون: لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية ممدوح عباس: استاد جديد للزمالك بتكلفة 38 مليون دولار.. وحل أزمة القيد الشاذلي: الانتهاء من مشروع نادي الزمالك في 5 سنوات.. ولا سبيل لأي انتكاسة مستقبلا
أخر الأخبار
تقرير: مارتينيز ينتقل لتدريب النصر.. وجيسوس يخلفه في البرتغال بعد كأس العالم 5 ثاتيه | في المونديال
كأس العالم - موكوينا يغيب عن جنوب إفريقيا أمام كوريا الجنوبية 13 دقيقة | في المونديال
سبب البكاء.. أسرة ميسي تعلن تعرض والده لوعكة صحية وتطالب باحترام الخصوصية 16 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا رسميا لضم مودي ناصر 29 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - جارسيا: اضطررت لتغيير مركز دوكو بسبب تفوق منافسه المباشر في مواجهة مصر 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماندي: البداية كانت صعبة.. لكن لن نستسلم 46 دقيقة | في المونديال
كوكوريا: لم أفكر مرتين في اختيار ريال مدريد.. ومورينيو متحمس للعمل معي ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531271/خبر-في-الجول-المصري-يقدم-عرضا-رسميا-لضم-مودي-ناصر