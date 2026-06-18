آس: فليك يراقب تطور حمزة عبد الكريم.. ويخطط لظهوره أساسيا في فترة الإعداد

الخميس، 18 يونيو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - مصر ضد بلجيكا

يضع نادي برشلونة آمالا كبيرة على حمزة عبد الكريم بعد تألقه المبكر ومشاركته في كأس العالم.

وشهدت البطولة ظهور اللاعب كأصغر لاعب عربي يشارك في المونديال بعمر 18 عاما، رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول أو برشلونة أتلتيك.

وكشفت صحيفة آس عن متابعة هانز فليك مدرب برشلونة تطور اللاعب، إذ يخطط لضمه إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد في إنجلترا.

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وأشار التقرير إلى إمكانية حصول عبد الكريم على فرصة الظهور كمهاجم أساسي خلال فترة الإعداد، في ظل انتظار النادي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب ارتباط فيران توريس بمشاركته مع منتخب إسبانيا.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو قادما من الأهلي المصري بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

ويخطط برشلونة لمشاركة اللاعب مع برشلونة أتلتيك في الموسم المقبل، مع إمكانية منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

ويعمل الجهاز الفني على تطوير اللاعب من حيث فهم اللعب والتحركات خارج منطقة الجزاء إلى جانب قدرته التهديفية.

وينتظر فليك استمرار تطور اللاعب خلال البطولة تمهيدا للاعتماد عليه مستقبلا.

ويحظى اللاعب بثقة حسام حسن مدرب منتخب مصر، الذي قال "يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية مميزة، وكان متفوقا على مستواه مع فرق الشباب".

وشارك عبد الكريم في مواجهة بلجيكا وترك لقطة لافتة بعد دخوله بديلا لمحمد صلاح، في إشارة اعتبرها البعض بداية تسليم الراية لجيل جديد.

كما يتواجد عمر مرموش ضمن عناصر الهجوم التي يعول عليها منتخب مصر خلال البطولة.

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