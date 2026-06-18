خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق بتجديد عقد عصام ثروت

توصل النادي المصري لاتفاق مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق لتمديد تعاقده.

عصام ثروت النادي : المصري المصري

وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وانتهى تعاقد عصام ثروت مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد توصل لاتفاق مع عصام ثروت بتجديد تعاقده لمدة موسم.

وكان قد انضم حارس المرمى صاحب الـ 36 عاما إلى المصري في صيف 2020.

ولعب عصام ثروت 27 مباراة هذا الموسم واستقبل 27 هدفا.

بينما حافظ ثروت على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.