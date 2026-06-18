خبر في الجول - أمير عبد الحميد يقترب من المصري بطلب النحاس

اعتذر محمد فتحي مدرب الحراس في نادي المصري عن استكمال عقده في الجهاز الفني لعماد النحاس مدرب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن عماد النحاس اختار التوقيع مع أمير عبد الحميد ليتولى المهمة خلفا لمحمد فتحي في الجهاز الفني.

وستقام في الأيام المقبلة محادثات بين إدارة نادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم على التعاقد مع أمير عبد الحميد خاصة أنه مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر تحت 17 عام.

وبدأ أمير عبد الحميد مهامه كمدرب لحراس المرمى في المصري لمدة شهرين عام 2023، ثم انتقل لتدرب حراس مرمى منتخب مصر تحت 16 عاما وتولى مهمة مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي لشهر واحد في 2025، وأصبح مدرب لحراس مرمى منتخب مصر تحت 17 سنة يناير 2026 حتى الآن.

وأنهى المصري الموسم بتحقيق لقب كأس عاصمة مصر بعد تحقيق الانتصار أمام إنبي في النهائي 3-0 ليحقق الفريق بطولته الأولى منذ 28 عاما.

وعزز النادي المصري رصيده كثالث أكثر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد الأهلي والزمالك بعد إضافة تلك البطولة إلى خزائنه، ولتنضم إلى بطولات كأس السلطان حسين 3 مرات مواسم 1932-1933، و1933-1934، و1936-1937، بالإضافة إلى لقب كأس مصر موسم 1997-1998، وكأس الاتحاد المصري سنة موسم 1991-1992، ودوري منطقة القناة 17 مرة متتالية من 1932 إلى 1948.

وأضاف النادي المصري لقب كأس عاصمة مصر 2026 لخزائنه كثالث بطل للمسابقة تاريخيا بعد مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا، وبعد خسارة نهائي نسخة 2022-2023.