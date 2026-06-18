تشكيل كأس العالم - أبوليس يقود جنوب إفريقيا.. وتشك وهلوجيك في هجوم التشيك

الخميس، 18 يونيو 2026 - 17:59

كتب : FilGoal

خوليان كينيونيس - المكسيك أمام جنوب إفريقيا

أجرى هوجو بروس ثلاثة تغييرات على تشكيل جنوب إفريقيا أمام التشيك.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا مثيرا بهدفين مقابل هدف أمام التشيك في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، بينما خسرت جنوب إفريقيا من المكسيك بهدفين دون مقابل.

بينما يقود آدم هلوجيك وباتريك تشك هجوم التشيك.

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وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا - جايدن آدامز.

الهجوم: أوسوين أبوليس - إكرام راينرز - ثابيلو ماسيكو.

بينما تشكيل التشيك كالآتي:

حراسة المرمى: ماتي كوفار

الدفاع: لاديسلاف كريتشي - روبن هراناتش – توماش هوليش

الوسط: لوكاش تشيرف – فلاديمير داريدا – ألكسندر سوجكا – فلاديمير كوفال - ميخال ساديليك.

الهجوم: آدم هلوجيك – باتريك تشك.

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.

كأس العالم جنوب إفريقيا المكسيك
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