خبر في الجول - محمد حتحوت على رادار البنك الأهلي بتوصية الرمادي
الخميس، 18 يونيو 2026 - 16:59
كتب : عمرو نبيل
طلب أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي من مسؤولي النادي التعاقد مع محمد شريف حتحوت لاعب إنبي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
محمد شريف حتحوت
النادي : إنبي
وعلم FilGoal.com أن لاعب إنبي أحد أبرز اهتمامات أيمن الرمادي لتعزيز صفوف البنك الأهلي للموسم المقبل.
وقدم محمد حتحوت موسما مميزا مع إنبي مما جعله مطلب للكثير من الأندية على رأسها البنك الأهلي.
وخاض اللاعب مع إنبي الموسم المنتهي 38 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع آخر.
ووصل إجمالي مشاركاته مع الفريق لـ126 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 6 آخرين.
وبدأ حتحوت مسيرته في ناشئين إنبي وتم تصعيده للفريق الأول قبل أن يخرج إعارة لطلائع الجيش وعاد من جديد لإنبي.
وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز السادس في مجموعة تحديد البطل برصيد 36 نقطة.
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