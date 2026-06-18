موندو: إنزو فيرنانديز على رادار ريال مدريد.. وفيديو قديم يشعل الشائعات

الخميس، 18 يونيو 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي

عاد اسم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات، بعدما ارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ25 عاما سبق وأن أبدى في أكثر من مناسبة إعجابه بالنادي الملكي، وهو ما أعاد للأذهان مقطع فيديو قديم انتشر بقوة خلال الساعات الماضية، يظهر فيه إنزو وهو يختار ريال مدريد خلال تحدٍ جمعه مع الستريمر الأرجنتيني Davoo Xeneize.

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الفيديو، الذي يعود لشهر أغسطس من العام الماضي، عاد للانتشار مجددًا مع تصاعد الشائعات التي تربط اسم إنزو فيرنانديز بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن تشيلسي لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه في الوقت ذاته لن يفرط فيه بسهولة، إذ حدد النادي اللندني مبلغ 140 مليون يورو كقيمة مبدئية للتخلي عن خدماته.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بموقف ريال مدريد، وما إذا كان مستعدًا لدفع هذا الرقم الضخم من أجل تدعيم خط وسطه بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وخاض إنزو مع تشيلسي 169 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 30 آخرين.

إنزو فيرنانديز ريال مدريد
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