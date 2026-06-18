موندو: إنزو فيرنانديز على رادار ريال مدريد.. وفيديو قديم يشعل الشائعات

عاد اسم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات، بعدما ارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ25 عاما سبق وأن أبدى في أكثر من مناسبة إعجابه بالنادي الملكي، وهو ما أعاد للأذهان مقطع فيديو قديم انتشر بقوة خلال الساعات الماضية، يظهر فيه إنزو وهو يختار ريال مدريد خلال تحدٍ جمعه مع الستريمر الأرجنتيني Davoo Xeneize.

الفيديو، الذي يعود لشهر أغسطس من العام الماضي، عاد للانتشار مجددًا مع تصاعد الشائعات التي تربط اسم إنزو فيرنانديز بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن تشيلسي لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه في الوقت ذاته لن يفرط فيه بسهولة، إذ حدد النادي اللندني مبلغ 140 مليون يورو كقيمة مبدئية للتخلي عن خدماته.