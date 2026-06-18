كأس العالم - مهاجم نيوزيلندا جاهز لمواجهة مصر

تأكدت جاهزية لوجان روجيرسون مهاجم منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر بعد انضمامه إلى الفريق.

وانضم روجيرسون إلى صفوف نيوزيلندا في الساعات الأخيرة، بعدما قرر المنتخب استغلال فرصة استبدال أحد لاعبيه قبل أول مباراة له في كأس العالم.

فقد تقرر استبعاد المهاجم مات جاربيت بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من لقاء إيران، ودخل لوجان روجيرسون مهاجم أوكلاند سيتي بدلا منه في القائمة.

ووصل روجيرسون إلى المعسكر بعد لقاء إيران، قبل أيام من مواجهة مصر في الجولة الثانية.

ويصطدم منتخب نيوزيلندا بنظيره المصري فجر يوم الاثنين.

وكان اللاعب يقضي إجازته الصيفية، قبل أن يتلقى اتصالا متأخرا من الجهاز الفني لمنتخب نيوزيلندا يخبره بانضمامه للقائمة بدلا من جاربيت المصاب.

وحقق المنتخب النيوزيلندي نتيجة إيجابية في الجولة الأولى حين تعادل مع إيران 2-2.

فيما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لمثله.