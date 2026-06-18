ثالث صفقاته الصيفية.. ريال مدريد يعلن ضم كوناتي

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس ضم الفرنسي إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر.

ورحل كوناتي من صفوف ليفربول بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2025-2026.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الملكي حتى 2030.

المدافع الفرنسي سينضم إلى الفريق المدريدي بعد كأس العالم.

ويشارك كوناتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

في ريال مدريد، سيلتقي كوناتي مجدداً بزملائه الفرنسيين كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وفيرلان ميندي.

إبراهيما كوناتي انضم إلى ليفربول في 2021 قادما من لايبزيج.

وشارك كوناتي في 183 مباراة بقميص ليفربول وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب كوناتي 51 مباراة بقميص ليفربول وسجل هدفين.

وتوج كوناتي مع ليفربول خلال 5 مواسم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.