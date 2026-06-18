أهلي جدة يتراجع عن التجديد لفرانك كيسيه 

الخميس، 18 يونيو 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

تراجعت إدارة أهلي جدة عن الطلب الذي سبق أن رفعته إلى لجنة الاستقطاب بشأن تجديد عقد الإيفواري فرانك كيسيه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن لجنة الاستقطاب وافقت رسميًا على الطلب الخاص بتجديد عقد اللاعب، إلا أن مسؤولي النادي عادوا وتراجعوا عن استكمال الإجراءات خلال الفترة اللاحقة.

وأضاف التقرير أن فرص استمرار كيسيه مع الفريق تبدو ضئيلة في الوقت الراهن، في ظل غياب أي خطوات رسمية تؤكد بقاءه خلال المرحلة المقبلة، رغم أن المفاوضات بين الطرفين كانت تسير بصورة إيجابية، ولم يُبدِ اللاعب أي ممانعة تجاه تمديد عقده مع النادي.

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ولفت التقرير إلى أن الإدارة الأهلاوية أوقفت المفاوضات الخاصة بالتجديد في الوقت الحالي، مع احتفاظها بإمكانية العودة لاستكمال الإجراءات لدى لجنة الاستقطاب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 100 مباراة بقميص أهلي جدة، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي 3 ألقاب تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.

كما سجل 23 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق حتى الآن.

فرانك كيسيه أهلي جدة
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