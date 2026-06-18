أثليتك: مونيوز يجتاز الكشف الطبي مع ليفربول

الخميس، 18 يونيو 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

فيكتور مونيوز

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الإسباني فيكتور مونيوز جناح أوساسونا اجتاز الفحص الطبي مع ليفربول.

وأوضح التقرير أن اللاعب خضع للكشف الطبي في الولايات المتحدة، إذ يتواجد مع منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف التقرير أن ليفربول فعّل الشرط الجزائي في عقده مع أوساسونا والبالغ 40 مليون يورو.

الدولي الإسباني سيوقع على عقد يمتد لـ6 سنوات مع ليفربول، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن يعلن ليفربول صفقة ضم البالغ من العمر 22 عاما قريبا.

وظهر مونيوز في 36 مباراة بالموسم المنصرم مع أوساسونا، وسجل 7 أهداف وصنع 5.

ويستهدف ليفربول تدعيم عدة مراكز خلال الصيف، أبرزها خط الوسط وقلب الدفاع والظهير الأيمن، بالإضافة إلى التعاقد مع بديل للمصري محمد صلاح، وهو ما قد يصبح أكثر سهولة في حال نجاح النادي في تحقيق عائد مالي كبير من بيع عدد من لاعبيه.

إلى ذلك، ينتظر أندوني إيراولا المدير الفني الجديد لليفربول توفير ما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية، حال قرر الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يحظون بدعم جماهير النادي.

ويبدأ إيراولا مهمته في أنفيلد خلفا للهولندي أرني سلوت، في وقت يسعى فيه لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب أنهاه ليفربول في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إنفاق ما يقارب 446 مليون جنيه إسترليني على الصفقات في صيف 2025.

وأوضح موقع "سبورتس مول" أنه بحسب استطلاع رأي جماهيري، جاء الهولندي كودي جاكبو على رأس اللاعبين الذين ترغب جماهير ليفربول في رحيلهم، إذ صوت 84% من المشاركين لصالح بيعه بعد موسم سجل خلاله 9 أهداف وصنع 6 في 52 مباراة بمختلف المسابقات.

كما أبدى 73% من الجماهير رغبتهم في رحيل الياباني واتارو إندو قبل نهاية عقده، بينما أيد 71% بيع الإيطالي فيديريكو كييزا.

وشملت قائمة اللاعبين الذين حصلوا على نسبة أكبر من الأصوات المؤيدة للبيع كلً من أليكسيس ماك أليستر (66%)، وكالفن رامزي (64%)، وهارفي ديفيز (60%)، وكوستاس تسيميكاس (56%)، وجو جوميز (52%)، وجيمس ماكونيل (51%).

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهؤلاء اللاعبين التسعة نحو 162 مليون يورو، ما يعادل 145.3 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قد يمنح إدارة ليفربول مرونة كبيرة لإبرام صفقات جديدة خلال الصيف.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع استمرار ثقة الجماهير في عدد من اللاعبين، حيث أيد 52% بقاء ستيفان بايتشيتش رغم معاناته المتكررة مع الإصابات، كما حصل كورتيس جونز على النسبة نفسها وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى ميلان الإيطالي.

كما صوت 60% لصالح منح هارفي إليوت فرصة جديدة مع الفريق، فيما حصل جيريمي فريمبونج على دعم النسبة نفسها تقريبا للاستمرار.

أما اللاعبون الأكثر دعما من جماهير ليفربول فكانوا الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي أيد 99% من المشاركين استمراره، يليه ريو نجوموها ودومينيك سوبوسلاي بنسبة تأييد بلغت 98% لكل منهما.

فيكتور مونيوز ليفربول أوساسونا
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