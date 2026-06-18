البدلة تنتصر

استهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على أوزبكستان بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الجولة الأولى والمجموعة 12 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أزيتكا في المكسيك.

سجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.

بدلة لورينزو

ما لفت الأنظار مجددا هو ارتداء نيستور لورينزو بدلته السوداء والقميص الأحمر وهو الطاقم الذي اعتاد الظهور به في مسيرته التدريبية بقميص مليجار البيروفي ومنتخب كولومبيا.

المدرب الأرجنتيني ظهر بزي مغاير عن المعتاد في مباراة الأردن الودية الأخيرة والتي انتهت بالفوز 2-0.

لدرجة أن البعض اعتقد أن الأرجنتيني لا يغير زيه خلال المباريات أو إنها خرافة يؤمن بها.

لورينزو سبق أن أوضح سبب ظهوره بنفس البدلة قائلا: "الأمر بسيط. عندما بدأت التدريب، أعجبني هذا الطاقم. والآن لدي عدة بدلات وقمصان مُتماثلة، لذا أرتدي دائما نفس الطاقم، لكن هذا لا يعني أنها دائما هي نفسها".

لكن أوضح أنه لا يؤمن بالخرافات "ليس لديّ الكثير من الخرافات، خرافة أو اثنتان فقط، لكني أؤمن بالله إيمانا راسخا وأسأله أن يرشدني إلى اتخاذ القرارات الصائبة".

في كولومبيا اعتاد الجماهير على رؤية لورينزو بنفس الطاقم لدرجة أن تغييره فتح باب للتساؤلات مثلما حدث في مباراة كولومبيا ضد الأرجنتين بتصفيات كأس العالم آنذاك.

وسرعان ما عاد الأرجنتيني لارتداء نفس الطاقم بعد ذلك مساهما في تحقيق كولومبيا لسلسلة من 28 مباراة بدون خسارة والوصول لنهائي كوبا أمريكا 2024 والعودة لكأس العالم 2026 بعد غياب في 2022.

والآن ظهر لورينزو بنفس الطاقم وانتصر وبالتأكيد سيستمر في ارتداءه خلال مشواره المتبقي في كأس العالم 2026.

التشكيل

أصبح جيمس رودريجيز ثالث لاعب كولومبي يشارك في 3 نسخ من كأس العالم بعد فريدي موندرجون وكارلوس فالديراما.

ودخل منتخب كولومبيا بتشكيل متوسطه العمري 30 عاما و176 يوما كثالث أكبر متوسط في تاريخ البطولة.

في المقابل عبد القادر خوسانوف دفاع أوزبكستان في المشاركة الأولى تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

وأصبح كانافارو رابع لاعب في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية ويشارك في كأس العالم كلاعب ومدرب بعد فرانز بينكباور وأوليج بولخين وماركو فان باستن.

وصف المباراة

بدأ اللقاء حماسيا بين الفريقين، واستمر ضغط كولومبيا على مرمى الفريق الأوزبكي.

وفي الدقيقة 32 جاءت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق لويس دياز بتسديدة أرضية ارتدت من القائم الأيسر.

وبعد 8 دقائق أرسل دياز كرة طولية في عمق دفاع أوزبكستان انقض دانييل مونوز عليها وبلمسة واحدة أودعها في الشباك معلنا أول أهداف اللقاء.

شوط أول انتهى بتقدم كولومبيا بهدف وحيد، كما لم يشهد أي لمسة من لاعبي أوزبكستان داخل منطقة جزاء خصمه طيلة أول 45 دقيقة كأول فريق يحقق هذا الرقم السلبي منذ انطلاق نسخة 2026.

في الشوط الثاني بدأت كتيبة كانافارو الخروج من مناطق الدفاع، وفي الدقيقة 62 تصدى فارجاس حارس كولومبيا لتصويبة إلدور شومودروف والتي تابعها عباسبيك فايزولاييف في الشباك مدركا التعادل بسهولة، مسجلا أول هدف في تاريخ أوزبكستان بكأس العالم.

رد كولومبيا جاء سريعا بينية تصل إلى لويس دياز الذي انفرد وسدد كرة غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 66.

وأصبح لويس دياز أول كولومبي يسجل ويصنع في نفس المباراة بكأس العالم منذ جيمس رودريجيز ضد اليابان في 2014.

استمرت محاولات كولومبيا الهجومية لكن دون أي فعالية أو تهديد حقيقي.

وفي الدقيقة 90+9 ومن مرتدة سريعة أرسل البديل كوتشكو هيرنانديز عرضية متقنة أودعها خاميتون كامباز برأسية معلنا ثالث أهداف اللقاء.

وكاد منتخب أوزبكستان أن ينهي اللقاء بهدف ثاني صاروخي بتصويبة مدوية من كريموف ارتدت من العارضة في الدقيقة 90+11 وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلنا فوز اللوس كافيتيروس.