كأس العالم - سيمينيو: ظهر في احتفالنا صعوبة المباراة.. وعلينا التركيز بالمباريات المقبلة

الخميس، 18 يونيو 2026 - 07:17

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو - غانا ضد بنما

يرى أنطوان سيمينيو لاعب غانا أن مباراة بنما كانت صعبة وهو ما ظهر في الاحتفال بالهدف القاتل.

أنطوان سيمينيو

النادي : مانشستر سيتي

غانا

وخطف منتخب غانا انتصارا قاتلا في الدقيقة 95 على حساب بنما بعد هدف من كاليب يرينكي.

وقال أنطوان سيمينيو عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نعلم أن المباراة صعبة وربما ظهر ذلك في احتفالنا بالهدف".

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وتابع "حاولنا التحلي بالصبر وصناعة الفرص".

واختتم سيمينيو تصريحاته "حققنا الفوز وهذا هو الأهم، ويجب التركيز في المباريات المقبلة".

وحقق منتخب غانا ستة انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتساوى مع نيجيريا كأكثر منتخب إفريقيا تحقيقا للانتصارا في المونديال.

ويلعب منتخب غانا مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام إنجلترا على صدارة المجموعة، بينما تواجه بنما منتخب كرواتيا.

ونجح كيروش في تحقيق انتصار خلال النسخة الرابعة من 5 مشاركات تواجد بهم في كأس العالم.

وبذلك يكون قد قاد كيروش 14 مباراة في كأس العالم وحقق الفوز في 4 منهم وتعادل في مثلهم بينما خسر 6 مرات.

ونجا منتخب غانا من المباريات الافتتاحية في كأس العالم بعدما خسر 3 مرات في 4 مشاركات سابقة.

وحقق منتخب غانا الفوز في المباراة الافتتاحية مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2010 أمام صربيا.

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