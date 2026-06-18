كأس العالم - سيمينيو رجل مباراة غانا ضد بنما

الخميس، 18 يونيو 2026 - 06:00

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو - رجل مباراة غانا

حصد أنطوان سيمينيو مهاجم منتخب غانا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام بنما.

أنطوان سيمينيو

النادي : مانشستر سيتي

غانا

وخطف منتخب غانا انتصارا قاتلا في الدقيقة 95 على حساب بنما بعد هدف من كاليب يرينكي.

ولعب سيمينيو المباراة كاملة ووصل لدقة تمريرات بنسبة 82%.

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وسدد سيمينيو الكرة مرتين لكن دون أن تسكن شباك بنما.

وحقق منتخب غانا ستة انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتساوى مع نيجيريا كأكثر منتخب إفريقيا تحقيقا للانتصارا في المونديال.

ويلعب منتخب غانا مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام إنجلترا على صدارة المجموعة، بينما تواجه بنما منتخب كرواتيا.

ونجح كيروش في تحقيق انتصار خلال النسخة الرابعة من 5 مشاركات تواجد بهم في كأس العالم.

وبذلك يكون قد قاد كيروش 14 مباراة في كأس العالم وحقق الفوز في 4 منهم وتعادل في مثلهم بينما خسر 6 مرات.

ونجا منتخب غانا من المباريات الافتتاحية في كأس العالم بعدما خسر 3 مرات في 4 مشاركات سابقة.

وحقق منتخب غانا الفوز في المباراة الافتتاحية مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2010 أمام صربيا.

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