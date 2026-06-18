خطف منتخب غانا انتصارا قاتلا في الدقيقة 95 من مواجهة بنما في ختام الجولة الافتتاحية للمجموعة 12 من كأس العالم.

وسجل كاليب يرينكي هدف غانا الوحيد في الدقيقة 95 بعد متابعة لعرضية أرضية من براندون أسانتي.

وحقق منتخب غانا ستة انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتساوى مع نيجيريا كأكثر منتخب إفريقيا تحقيقا للانتصارا في المونديال.

ويلعب منتخب غانا مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام إنجلترا على صدارة المجموعة، بينما تواجه بنما منتخب كرواتيا.

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صفقة كيروش

أتم الاتحاد الغاني لكرة القدم صفقة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة النجوم السوداء خلال كأس العالم فقط.

وجاء ذلك خلفا لأوتو أدو الذي أقيل في مارس الماضي عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

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وصدقت نبوءة الاتحاد الغاني الذي نشر في بيان تعاقده مع كيروش الآتي: "يملك كيروش خبرة واسعة في كأس العالم، ومن المنتظر أن يضع رصيده الكبير من التجارب في خدمة المنتخب خلال البطولة".

ونجحت صفقة كيروش بالفعل بعدما قاد غانا لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية بكأس العالم 2026 عقب الفوز على بنما بهدف دون مقابل.

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نجح كيروش في تحقيق انتصار خلال النسخة الرابعة من 5 مشاركات تواجد بهم في كأس العالم.

وفشل كيروش في تحقيق أي فوز بنسخة 2014 فقط عندما قاد إيران وتعادل وقتها المنتخب ضد نيجيريا وخسر من الأرجنتين والبوسنة والهرسك.

بينما حقق انتصار واحد على الأقل مع إيران في نسختي 2018 و 2022 وسبق وأن انتصر في مباراة مع البرتغال في نسخة 2010.

وبذلك يكون قد قاد كيروش 14 مباراة في كأس العالم وحقق الفوز في 4 منهم وتعادل في مثلهم بينما خسر 6 مرات.

معادلة نيجيريا والنجاة من الافتتاح

عادل منتخب غانا نظيره نيجيريا كأكثر منتخب إفريقي يحقق انتصارات في كأس العالم.

ووصل منتخب غانا لانتصاره السادس في كأس العالم خلال 16 مباراة خاضهم "البلاك ستارز".

ونجا منتخب غانا من المباريات الافتتاحية في كأس العالم بعدما خسر 3 مرات في 4 مشاركات سابقة.

وحقق منتخب غانا الفوز في المباراة الافتتاحية مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2010 أمام صربيا.

ونجحت النجوم السوداء وقتها في الوصول لربع نهائي كأس العالم.

أيو

حقق جوردان أيو رقما قياسيا عندما أصبح رابع لاعب غاني يشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم.

وعادل أيو كلا من شقيقه أندريه أيو وأسامواه جيان وسولي مونتاري.

وكان أيو قد شارك في نسخ 2014 و2022 قبل أن يخوض منافسات نسخة 2026.

خليفة إيسيان

انضم ييرينكي صاحب هدف الفوز، وهو أحد خريجي أكاديمية "رايت تو دريم" الشهيرة، إلى فريق نوردشيلاند الدنماركي عام 2024.

وسرعان ما أصبح نجمًا لامعًا في قلوب جماهير غانا بعد مشاركته مرتين في كأس كيرين العام الماضي وهي بطولة ودية دولية تقام في اليابان.

ويتميز ييرينكي بقوته ومهارته وتعدد مهاراته، فهو لاعب وسط متكامل، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن أو كلاعب جناح أيمن، وغالبًا ما يُقارن بمايكل إيسيان، الذي يُعد الآن أحد مدربيه في الدنمارك.

وعن تأثير إيسيان، يقول ييرينكي في تصريحات سابقة: "يستطيع إيسيان تدريب أي لاعب والتأثير فيه. نتعلم منه الكثير، ونحن ممتنون جدًا لوجود شخص مثله بيننا".

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي بنما على عكس التوقعات وسيطرة على الكرة.

وتألق لوران زيجي في الدقيقة الثانية ومنع هدفا محققا بتسديدة من واترمان.

واستمر الشوط الأول في سيطرة نوعية لمنتخب بنما لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وشارك بينامين أساري حارس مرمى منتخب غانا مع بداية الشوط الثاني بدلا من زيجي.

وفي هجمة مرتدة كاد منتخب بنما أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 67 لكن مرت بسلام على مرمى أساري.

ونجح البديل براندون أسانتي في صناعة هدف قاتل في الدقيقة 95 بعد مراوغة ناجحة ثم تمريرة أرضية حولها كاليب يرينكي داخل شباك بنما.

وحرم منتخب غانا نظيره البنمي من تحقيق أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويلعب منتخب غانا مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام إنجلترا على صدارة المجموعة، بينما تواجه بنما منتخب كرواتيا.