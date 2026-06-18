كأس العالم - لاعب الكونغو: لم نضع خطة لإيقاف رونالدو لأنه تقدم في السن

أوضح نجلايل موكاو لاعب الكونغو الديمقراطية أن فريقه لم يضع خطة لإيقاف كريستيانو رونالدو قائد البرتغال لأنه "تقدم في السن قليلا".

وحقق منتخب الفهود نقطة تاريخية بالتعادل مع البرتغال بهدف لكل فريق في الجولة 12 من كأس العالم 2026.

وقال نجلايل موكاو لاعب الكونغو الديمقراطية عبر قناةTNT البرازيلية: "وضع خطة لاحتواء رونالدو؟ بصراحة، لا، لأننا نعلم أنه لم يعد كما كان. تقدم في السن قليلا الآن، لكنه لا يزال أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ، وأكن له كل الاحترام".

وأضاف "عندما يتقدم المرء في السن، لا يستطيع بذل نفس الجهد، لكن مع ذلك، أكنّ له احتراما كبيرا. إنه أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ".

"ESTÁ UM POUCO MAIS VELHO AGORA!" 🗣️🇨🇩 Nada de preparação especial pra parar Cristiano Ronaldo! Ao menos foi o que disse Ngal’ayel Mukau, meia de 21 anos da República Democrática do Congo, que justificou citando a idade apesar da exaltação à carreira do Robozão. #TNTSports2026… pic.twitter.com/hju4yVaxBq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 17, 2026

وشهد اللقاء مشاركة رونالدو دون تسجيل أي هدف للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقات الكبرى.

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد يوان ويسا.

وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.

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