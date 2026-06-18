كأس العالم - روديجر: لا أمانع دور الشرير.. والجدل يمنحني شهرة أكبر

أكد أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا أنه لا يمانع الصورة المثيرة للجدل المرتبطة به، مشيرا إلى أن الانتقادات والضجة الإعلامية تصب في مصلحته.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ألمانيا

وحقق منتخب ألمانيا الفوز في الجولة الأولى بكأس العالم أمام كوراساو بنتيجة 7-1، ويستعد لمواجهة كوت ديفوار.

وقال روديجر خلال المؤتمر الصحفي: "أحترم كل الآراء، وأتعامل مع النقد الجاد بشكل طبيعي، اعتذرت من قبل عن بعض التصرفات، لكن في كثير من الأحيان يتم تضخيم الأمور".

وتابع "الحديث عني يجلب التفاعل، واسمي يحقق الكثير من المشاهدات، وأرى ذلك أمرا إيجابيا، أحيانا الدعاية السلبية تكون مفيدة".

وأوضح "أنا مستعد لمساعدة الفريق في أي وقت".

واختتم روديجر تصريحاته: "في مواقع التواصل أنا الشرير، لكن في الواقع الأمور مختلفة".

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام كوت ديفوار الساعة 11 مساء يوم السبت المقبل 20 يونيو، في إطار مباريات الجولة الثانية.

ويتساوى منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار في صدارة المجموعة الخامسة بـ 3 نقاط.

ألمانيا حققت الفوز أمام كوراساو 7-1، فيما حقق الأفيال فوزًا متأخرا أمام الإكوادور بهدف نظيف.

وكان روديجر قد جدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام إضافي.

وشهدت مسيرته عدة مواقف مثيرة للجدل، أبرزها إيقافه 6 مباريات بعد واقعة نهائي كأس ملك إسبانيا 2025.

كما تعرض لانتقادات خلال مباراة ألمانيا أمام اليابان في كأس العالم 2022 بسبب تصرفاته داخل الملعب.

وفقد روديجر مكانه الأساسي مؤخرا في تشكيل منتخب ألمانيا لصالح جوناثان تاه، لكنه أكد تقبله للوضع الحالي.