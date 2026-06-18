كأس العالم - توخيل يطلب تغيير من فيفا بروتوكول المصورين

طلب توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا من فيفا تغيير بروتوكول التصوير خلال عزف النشيد الوطني خلال كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2 في لقاء أقيم لحساب المجموعة 12 في بداية مرحلة المجموعات.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "كنت أنتظر هذه اللحظة. وأمامي على بُعد نصف متر مني 50 مصوراً، ولم أستطع رؤية أي لاعب. هذا الأمر أفسد متعتي".

وأضاف "أناشد فيفا تغيير مواقع المصورين أثناء عزف النشيد الوطني، لأنني لم أتمكن من رؤية فريقي أثناء عزف النشيد".

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

سجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.