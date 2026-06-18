كارتيرون: لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية

الخميس، 18 يونيو 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

كارتيرون

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع أندية مصرية لتولي تدريبها.

وترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مجددا مع باتريس كارتيرون.

وقال باتريس كارتيرون عبر قناة النهار: "لا يوجد أي مفاوضات مع أندية مصرية لتولي تدريبها. كل ما يثار شائعات وأخبار غير صحيحة".

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وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق: "لا صحة للدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون للعودة لقيادة الزمالك".

وأضاف "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أي مدرب في الفترة الحالية وما يقال غير صحيح بالمرة".

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي متوجا بالدوري المصري.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك في فترتين سابقتين، الأولى في 2019-2020، والثانية في 2021-2022.

وسبق وعمل كارتيرون في الدوري المصري مع وادي دجلة والأهلي.

الزمالك كارتيرون
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