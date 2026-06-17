كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي بطلا لـ آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 23:45

كتب : FilGoal

حسين زكي - برقان بطلا للبطولة الآسيوية لكرة اليد

قاد المدرب المصري حسين زكي نادي برقان الكويتي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بالبطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد.

وفاز برقان الكويتي على الخليج السعودي 34-32 في المباراة النهائية للبطولة.

وقاد حسين زكي نادي برقان الكويتي للتتويج بدوري أبطال آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه.

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برقان ضمن التأهل لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب مصر 2026"

برقان يضم الرباعي المصري: عبد الرحمن حميد - نبيل شريف - حسن وليد قداح - محسن رمضان (أفضل ظهير أيمن في البطولة)

كما محسن رمضان على جائزة أفضل ظهير أيمن في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد.

فيما حصد نادي الدحيل القطري الذي يضم كريم هنداوي المركز الثالث عقب الفوز على الكويت الكويتي.

كرة يد حسين زكي عبد الرحمن حميد
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