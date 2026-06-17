كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل

كشف سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية عن رضاه بالتعادل 1-1 أمام البرتغال، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026.

وحقق منتخب الكونغو بهذا التعادل نقطته الأولى تاريخيا في كأس العالم.

وقال ديسابر عبر شبكة Sport Tv البرتغالية: "نحن سعداء، لقد حصدنا أول نقطة لنا، قدمنا مباراة جيدة على المستوى الدفاعي أمام منتخب كبير، تأثرنا قليلًا في الدقائق الأولى، لكننا تحسنا مع مرور الوقت".

وواصل "هذه نقطة في بطولة كبيرة، نركز الآن على المباراة المقبلة، ونعلم أنه إذا فزنا على كولومبيا أو أوزبكستان سنتمكن من التأهل للدور التالي، وهذه أخبار جيدة بالنسبة لنا".

وعن هدف يوان ويسا قال: "عملنا كثيرا على الكرات الثابتة، في هجومين أو ثلاثة كان بإمكاننا اتخاذ قرارات أفضل، لكننا سعداء بالتعادل، ونتمنى كل التوفيق للبرتغال في مشوارها بالمونديال".

وأتم "قدمنا مباراة قوية دفاعيا، والمباراة الأولى في مثل هذه البطولات تكون دائما صعبة، لكننا سعداء".

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد يوان ويسا.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة 11 التي تضم كل من: "الكونغو، وكولومبيا، وأوزباكستان".

وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.