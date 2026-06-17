كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

البرتغال ضد الكونغو

يرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال أن تراجع فريقه أمام الكونغو الديموقراطية كلفه خسارة نقطتين.

وتعادل منتخب البرتغال أمام الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم 2026.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عبر بي إن سبورتس: "دخلنا المباراة بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول مبكرا، لكن كان يجب ألا نتراجع إلى الخلف. في كأس العالم يجب أن تكون حاسما وأن تخلق الفرص باستمرار".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء

وأضاف "المشكلة أننا لم نسجل الهدف الثاني، بينما كان منتخب الكونغو جاهزا لاستغلال الهجمات المرتدة، وتفوق علينا في الكرات الثانية".

وأتم "أعتقد أن الأداء كان جيدًا بشكل عام، لكن ربما افتقدنا للحسم أمام المرمى. عقليتنا دائما هي أن نكون أفضل وأن نفوز في جميع المباريات".

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز يوان ويسا هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد.

ويقع منتخبي الكونغو والبرتغال في المجموعة 11، رفقة منتخبي كولومبيا، وأوزباكستان.

وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.

البرتغال الكونغو كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا مباشر كأس العالم – إنجلترا (1)-(0) كرواتيا.. جوووول هاري كين كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء الأعمى التاريخي تشكيل كأس العالم – كين يقود هجوم إنجلترا.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا
أخر الأخبار
كأس العالم - ديسابر: نقطة مستحقة أمام البرتغال.. ونركز على الفوز والتأهل 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا 44 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم – إنجلترا (1)-(0) كرواتيا.. جوووول هاري كين 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء 58 دقيقة | في المونديال
الشاذلي: الانتهاء من مشروع نادي الزمالك في 5 سنوات.. ولا سبيل لأي انتكاسة مستقبلا 59 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531194/كأس-العالم-مارتينيز-دفعنا-ثمن-التراجع-أمام-الكونغو