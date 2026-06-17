كأس العالم - مارتينيز: دفعنا ثمن التراجع أمام الكونغو

يرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال أن تراجع فريقه أمام الكونغو الديموقراطية كلفه خسارة نقطتين.

وتعادل منتخب البرتغال أمام الكونغو الديموقراطية بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم 2026.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عبر بي إن سبورتس: "دخلنا المباراة بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول مبكرا، لكن كان يجب ألا نتراجع إلى الخلف. في كأس العالم يجب أن تكون حاسما وأن تخلق الفرص باستمرار".

وأضاف "المشكلة أننا لم نسجل الهدف الثاني، بينما كان منتخب الكونغو جاهزا لاستغلال الهجمات المرتدة، وتفوق علينا في الكرات الثانية".

وأتم "أعتقد أن الأداء كان جيدًا بشكل عام، لكن ربما افتقدنا للحسم أمام المرمى. عقليتنا دائما هي أن نكون أفضل وأن نفوز في جميع المباريات".

وسجل هدف البرتغال الوحيد: جواو نيفيز، فيما أحرز يوان ويسا هدف الكونغو الديموقراطية الوحيد.

ويقع منتخبي الكونغو والبرتغال في المجموعة 11، رفقة منتخبي كولومبيا، وأوزباكستان.

وبهذا التعادل حصدت البرتغال والكونغو النقطة الأولى في انتظار مباراة كولومبيا ضد أوزبكستان بالمجموعة ذاتها.