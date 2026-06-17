كأس العالم - جواو نيفيز رجل مباراة البرتغال ضد الكونغو

توج جواو نيفيز لاعب منتخب البرتغال بجائزة رجل مباراة فريقه ضد الكونغو الديموقراطية.

وتعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم.

وسجل جواو نيفيز هدف البرتغال الوحيد في شباك الكونغو برأسية مميزة بعد عرضية من بيدرو نيتو.

وبات نيفيز ثالث أصغر برتغالي يسجل في تاريخ منتخب البرتغال بكأس العالم خلف كريستيانو رونالدو في 2006، وجونزالو راموس في 2022.

وسجل نيفيز هدفه الأول في كأس العالم في أول مشاركة له في البطولة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أوزباكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات الثلاثاء 23 يونيو في الثامنة مساء.

ويواجه منتخب الكونغو نظيره الكولومبي في الجولة المقبلة.