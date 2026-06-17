كأس العالم - لياو: إحرازنا هدفا واحدا أمام الكونغو كان خطأ

اعترف رافائيل لياو جناح منتخب البرتغال، بخطأ فريقه في تسجيل هدف وحيد في شباك الكونغو الديمقراطية.

وتعادل المنتخب البرتغالي أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الـ 11 بكأس العالم 2026.

وقال لياو في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد، لعينا على الجانبين واستحوذنا على الكرة، ولكن بعد أن أحرزنا الهدف ساءت الأمور."

وأضاف "لم نستمر في طريقة لعبنا، ليستغل منتخب الكونغو الديمقراطية الفرصة ليسجل التعادل."

وتقدم منتخب البرتغال في الدقيقة السادسة عن طريق جواو نيفيز، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل في الدقيقة 45+5 برأسية رائعة.

وتابع لياو "علينا التركيز على أخطائنا، إحرازنا لهدف واحد كان خطأ."

وأكمل "في الشوط الثاني، حاولنا ولم نستقبل أهدافا، وبدأ لاعبو الكونغو الديمقراطية في التحولات الهجومية وينفذوا ذلك بشكل جيد."

وأتم "فريقنا لديه الثقة، ونشعر بالغضب لعدم الفوز بالمباراة."

ويلتقي منتخبا أوزبكستان وكولومبيا الخامسة فجر الخميس، في الجولة الأولى لحساب المجموعة ذاتها.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية أمام كولومبيا، فيما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره أوزبكستان.