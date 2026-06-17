كأس العالم - ويسا: التعادل أمام البرتغال لا يعني تأهلنا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:41

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

يرى يوان ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية، أن تعادل فريقه أمام البرتغال، لا يضمن التأهل إلى الدور التالي.

وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام البرتغال بهدف لكل فريق في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الـ 11 بكأس العالم 2026.

وأوضح ويسا في تصريحات عبر بي ان سبورتس "المباراة لم تكن سهلة، لعبنا أمام أحد أكبر الفرق في العالم."

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وأضاف "اليوم كنا جيدين للغاية، ونستطيع الاحتفال بتلك النقطة، وعلينا المواصلة على نفس الأداء."

وأكمل "التعادل لا يعني التأهل، هناك فريقان آخران علينا مواجهتهما، ونستعد للمباراة المقبلة."

وأتم "كان علينا أن ننافس في هذه المباراة، وتحلينا بالشجاعة والعمل الجاد، وكان هناك بعض الأمور السلبية التي علينا تحسينها للاستمرار في تقديم أداء جيد."

ويلتقي منتخبا أوزبكستان وكولومبيا الخامسة فجر الخميس، في الجولة الأولى لحساب المجموعة ذاتها.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية أمام كولومبيا، فيما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره أوزبكستان.

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