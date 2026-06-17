كأس العالم - العمري: نقطة أفضل من لا شيء

يرى عبد الإله العمري مدافع منتخب السعودية أن فريقه كان يستحق الفوز على أوروجواي في انطلاق مشوار المنتخبين بكأس العالم.

وسجل العمري هدف السعودية الوحيد في مرمى أوروجواي، عندما تعادل الفريقين 1-1 بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال العمري عبر بي إن سبورتس: "نقطة التعادل أفضل من لا شيء. كنا نستحق الفوز على أوروجواي، وسعينا بالقعل لتحقيقه لكنها نتيجة إيجابية في النهاية".

وأضاف "سعيد بالهف الذي سجلته في مشاركتي الثانية بكأس العالم. كل مباراة سنعطيها حقها في باقي مشوارنا والمقبل أفضل".

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل هدف السعودية في المباراة المدافع عبد الإله العمري.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

ويكمل منتخب السعودية مشواره في كأس العالم وذلك بمواجهة إسبانيا، بعد التعادل مع أوروجواي.

موعد مباراة السعودية ضد إسبانيا

وتقام مباراة السعودية وإسبانيا يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.

وتذاع عبر بي إن سبورت ماكس 1 و2 و3 و4.